بني ياس يتعاقد مع شاهين سرور

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

اعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم تعاقدها الرسمي مع اللاعب شاهين سرور ( 23 عاما ) قادماً من صفوف نادي الجزيرة لمدة 4 سنوات.

وكان اللاعب معاراً لنادي اتحاد كلباء وشارك في العديد من المباريات خلال الموسم المنصرم.

ويعد شاهين أحد لاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي ويقدم حلولا تكتيكية عديدة في وسط الملعب حيث يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب بالإضافة إلى مركزي الجناح الايمن والأيسر.

ووجه سرور الشكر لرئيس النادي وجميع المسؤولين في بني ياس وقال إنه لم يتردد لحظة في التوقيع والالتحاق بصفوف الفريق الذي يشجع اللاعبين على العطاء وبذل اقصى مجهود.

وحضر توقيع العقد مع اللاعب، رئيس شركة كرة القدم الدكتور سالم جريب الحارثي وأعضاء مجلس الإدارة والذين رحبوا باللاعب وتمنوا له النجاح مع زملائه في الفريق .