عبدالسلام جمعة: لاعبو الوحدة متجاوبون مع فكر شتاين

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أبدى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الوحدة عبدالسلام جمعة، رضاه عن تجاوب اللاعبين مع البرنامج التحضيري خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في هولندا، استعداداً للموسم الجديد، ومع فكر المدير الفني الجديد موريس شتاين، مشيراً إلى أن الفريق لايزال في مرحلة الإعداد البدني، التي تشغل حيزاً مهماً من أولويات الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالسلام جمعة، في تصريحات صحافية، إن: «الجزء الأول من البرنامج التحضيري مخصص وبشكل مكثف لرفع اللياقة البدنية اللاعبين، وجميعهم متجاوبون، وبشكل رائع، مع البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي»، مؤكداً أن الفريق يستعد لدخول مرحلة الإعداد التكتيكي خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف: «الفريق خاض مباراتين وديتين خلال فترة المعسكر حتى الآن، وننتظر وصول تقرير وتحليل الأداء البدني للاعبين خلال مباراتنا الأخيرة مع فريق تونتي».

وأكد عبدالسلام جمعة، أن الفريق قدم أداء جيداً خلال المباراتين الوديتين، والاستفادة الفنية هي الهدف الأهم من إقامة مثل هذه المباريات.

وكان الوحدة قد تعادل مع فريق تونتي الهولندي من دون أهداف، أول من أمس، في المباراة الودية الثانية للعنابي خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا استعداداً للموسم الجديد.

من جانب آخر، زار المدرب السابق للفريق الأول تين كات، معسكر الفريق، والتقى خلال زيارته الجهازين الإداري والفني واللاعبين.

وحثّ تين كات لاعبي الفريق على بذل قصارى جهدهم خلال الاستحقاقات المقبلة، والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري، وتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.