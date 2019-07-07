العين يستهلّ تحضيراته للموسم الجديد بإجراء الفحوص الطبية

المصدر: معاذ كمبال - العين

دشن فريق العين، صباح أمس، استعداداته للموسم الكروي الجديد بالفحوص الطبية التي من المقرر أن تستمر حتى يوم بعد غدٍ، على أن يستهلّ الفريق تدريباته الجماعية في اليوم التالي، تحت إشراف المدرب الكرواتي إيفان ليكو، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا.

ونشر نادي العين عبر حسابه في «تويتر» مقطع فيديو لوصول اللاعبين إلى استاد خليفة بن زايد، مقر تدريبات الفريق لأول مرة منذ نهاية الموسم الماضي، وظهر في الفيديو عدد من لاعبي الفريق، يتقدمهم المحترف الجزائري عبدالرحمن مزيان، وهم يخضعون للفحوص الطبية.

على جانب آخر، قال لاعب فريق العين، المحترف التوغولي لابا كودجو فودا، إن الغرض الأساسي من تنظيمه النسخة الثانية من بطولته الكروية في مسقط رأسه في توغو، هو تشجيع الشباب الصغار على مواصلة تعليمهم الأكاديمي أو الصناعي أو التجاري، مع ممارسة كرة القدم، بدلاً من الانخراط وهم في سنّ مبكرة في سوق العمل وإهمال التعليم.

وأوضح كودجو في تصريحات صحافية عقب نهاية اليوم الأول من الدورة التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، أن: «امتلاك الموهبة أو الطموح في أن يصبح الشخص لاعب كرة قدم، هو أمر رائع، لكن امتلاك الوسائل والمهارات اللازمة لترجمة هذا الطموح إلى حقيقة، هو أمر مختلف، وأن على الشباب عدم التركيز في كرة القدم على حساب التعليم». وقال كودجو، الذي انتقل إلى صفوف فريق العين في صفقة انتقال حر، قادماً من نهضة بركان المغربي: «من المهم ربط كرة القدم بالتعليم، كرة القدم لعبة صعبة، وتتطلب الكثير من الحظ حتى تنجح وتمضي قدماً، فمثلاً إذ كنت شخصاً غير محظوظ، وتعرضت للإصابة، فإن حياتك تكون قد انتهت، خصوصاً حينما لا تملك أي شهادة تعليمية في يدك، وهنا فإنك ستصبح عالة على أسرتك، لذلك أعتقد أن من المهم إيصال رسالة توعوية للشباب بكيفية الجمع بين كرة القدم والدراسة».

وكان اللاعب التوغولي افتتح، نهاية الأسبوع الماضي، النسخة الثانية من بطولته الرياضية في مسقط رأسه، التي تهدف إلى ربط الأطفال واللاعبين الشباب بأهمية الدراسة أو التلمذة الصناعية، وممارسة كرة القدم في سن مبكرة، وذلك من أجل تفادي الدخول في سوق العمل في سن مبكرة، وإهمال التعليم الكافي، وشهدت الدورة حضوراً جماهيرياً غفيراً، وبعض المسؤولين.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب التوغولي لابا كودجو إلى مدينة العين في الساعات المقبلة للالتحاق بالتحضيرات الخاصة بالموسم الجديد الذي يبدؤه الفريق الأربعاء المقبل، بأداء أول حصة تدريبية، على أن تتوجه بعثة «الزعيم» يوم 18 الجاري إلى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

عدد من لاعبي الفريق يتقدمهم المحترف الجزائري عبدالرحمن مزيان خضعوا للفحوص الطبية.

اللاعب التوغولي لابا كودجو سيصل إلى العين في الساعات المقبلة للالتحاق بتحضيرات الفريق.