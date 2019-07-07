الوصل يضيف الأرجنتيني خواكين إلى قائمة المقيمين

المصدر: أحمد طارق - دبي

واصلت شركة الوصل لكرة القدم تعاقداتها استعداداً للموسم الجديد، بالإعلان عن ضم اللاعب الأرجنتيني خواكين بيريز، إلى «الإمبراطور»، ضمن فئة اللاعبين المقيمين في الدولة، حسب ما ذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضحت أنها ضمّت بيريز قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني، إذ يبلغ لاعب «الإمبراطور» الجديد 19 عاماً، وبدأ مشواره في صفوف فريق الناشئين لنادي ريفير بليت، قبل أن ينضم الموسم الماضي إلى ديفينسا، حيث يلعب اللاعب الأرجنتيني في خط الهجوم، وخلف رأسي الحربة، ويجيد اللعب بالقدم اليمنى، بينما يحمل الجنسية الإسبانية، إلى جانب جنسيته الأصلية.

وباتت قائمة الوصل تضم خمسة لاعبين مقيمين، بعدما تعاقدت شركة «الفهود» الأسبوع الماضي مع الغاني بشير الحسن، بينما يستمر منذ الموسم الماضي البرازيلي ماتيوس سانتوس، والغاني جورج دووبنغ، اللذان شاركا مع الفريق في مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، كما تعاقد الوصل مع البرازيلي ناثان فيليبي في مارس الماضي، وسيتم قيده ضمن قائمة «الأصفر» في الموسم المقبل.