المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«دودو»

ذكرت صحيفة «سبورتي» البرازيلية، أن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وافق على انتقال اللاعب البرازيلي رافائيل غيماريش (دودو)، إلى نادي خورفكان، خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن الانتقال سيكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

تعاقدات

نفى مصدر من نادي النصر صحة تعاقد الفريق رسمياً مع أي لاعب أجنبي آخر بخلاف الهولندي كواس، مشيراً إلى أن النادي يسعى دائماً إلى الإعلان الرسمي عن تعاقداته عقب التوقيع مع أي لاعب.

مجلس

اقترب مدرب سابق في لعبة جماعية من الانتقال للعمل في أحد المجالس الرياضية في الدولة، بعد أن تم الاستغناء عن خدماته مع الفريق الذي قاده في الموسمين الماضيين.