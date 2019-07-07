حتا يستعين بطبيب يوناني للإشراف على فحوص اللاعبين

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف المدير التنفيذي لشركة حتا لكرة القدم، علي عبدالله البدواوي، عن الاستعانة بالدكتور اليوناني كوستاف، في مهمة طبية مؤقتة، أشرف من خلالها على الفحص الطبي الدقيق للاعبي الفريق الأول، استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، إضافة إلى الفحوص الطبية المعتادة في المستشفيات والمراكز الطبية داخل الدولة، بهدف تأمين الجاهزية الطبية للاعبين من كل أنواع الإصابات، أياً كان حجمها، كإجراء احترازي يضمن عدم تعرض اللاعبين لإصابات مبكرة تعيق عمل الجهاز الفني في بداية المنافسات.

وأكد البدواوي أن نادي حتا تعاقد رسمياً، أول من أمس، مع اللاعب البرتغالي ريكاردو فالينتي، إضافة إلى المدافع البرازيلي كلايتون سانتوس، الذي تم التعاقد معه في وقت سابق، واللاعب السوداني وليد فراج، المعار من العين، كلاعب مقيم، وتسعة لاعبين مواطنين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جهزنا الفريق طبياً بالمستوى ذاته الذي نتطلع لتجهيزه فنياً وبدنياً، وبما يسهم في الوصول إلى الجاهزية الكاملة من جميع الاتجاهات»، وتابع: «اخترنا صربيا كمكان للمعسكر التدريبي الخارجي، لما يتمتع به المركز الأولمبي هناك من ملاعب ومنشآت متطورة تساعد على الاستعداد الجيد، إضافة إلى التكاليف المالية المقبولة نسبياً، وسيلعب الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر».

وعن موعد سفر الفريق إلى صربيا أكد البدواوي أنه سيكون في 11 الجاري، وسيستمر لغاية الثاني من أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن التجمع الأولي انطلق في بداية الشهر الجاري تحت إشراف المدرب اليوناني كونتيس.