العين يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

المصدر: العين - الإمارات اليوم

دشن فريق العين صباح اليوم استعداداته للموسم الكروي الجديد بالفحوص الطبية والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم على أن يستهل الفريق تدريباته في اليوم التالي الحصص التدريبية الجماعية تحت إشراف المدرب الكرواتي ايفان ليكو قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا.



ونشر نادي العين عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لوصول اللاعبين لاستاد خليفة بن زايد مقر تدريبات الفريق لأول مرة منذ نهاية الموسم الماضي، وظهر في الفيديو عدد من لاعبي الفريق يتقدمهم المحترف الجزائري عبدالرحمن مزيان وهم يخضعون للفحوصات الطبية.