محمد عبد الله والجنيبي يشاركان في ورشة "للحكم الفيديو"

المصدر: منصور السندي-دبي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين الدوليين محمد عبد الله حسن وعمار الجنيبي للمشاركة في الورشة الخاصة بتطبيق تقنية الحكم الفيديو في المسابقات التي ينظمها الاتحاد القاري التي تقام يوم18 الجاري بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، علما أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد طبق تقنية الحكم" الفار" خلال مباريات كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات 2019 بمشاركة 24 منتخبات آسيويا.

وتتضمن ورشة الحكم الفيديو التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إٌقامة تمارين صباحية ومسائية للحكام المشاركين في الورشة التي يشرف عليها مدير مشروع الحكم الفيديو في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الإنجليزي السابق ديفيد إيلاري .

وطبق اتحاد كرة القدم تقنية الحكم الفيديو في المسابقات المحلية خصوصا في دوري الخليج العربي اعتبارا من مارس 2018 ومثلت مباراة الوحدة ودبا في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي التي أقيمت في التاسع من مارس 2018 أول مباراة يطبق فيها تقنية الحكم الفيديو

يذكر أن محمد عبد الله حسن شارك في إدارة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا فضلا عن مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات التي شارك فيها أيضا عمار الجنيبي.

ويعد كل من محمد عبد الله حسن وعمار الجنيبي من أبرز الحكام في آسيا من خلال تواجدهما ضمن الحكام النخبة في الاتحاد القاري لكرة القدم.