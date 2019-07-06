المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

فيكيو

ذكرت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية أن نادي سانتوس البرازيلي يسعى لضم اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيكيو خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعدما أبدى مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عدم رغبته في استمرار فيكيو مع «فرسان دبي».

انتخابات

يحاول مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية إبراز صورته على أنه من الشخصيات التي يمكنها تطوير العمل داخل الاتحاد المعني، سعياً وراء الترشح لشغل منصب الرئيس خلال الانتخابات المقبلة للدورة الانتخابية الجديدة بعد انتهاء فترة الاتحاد الحالي.

عامر

بدأ لاعب فريق العين، الدولي عامر عبدالرحمن، حالياً بدراسة العروض التي وصلته من أندية دبي وأبوظبي، وذلك بعد عودته من الإجازة الصيفية التي قضاها في إسبانيا.