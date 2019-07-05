مانشستر سيتي يعقد أكبر صفقة في تاريخه

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن مانشستر سيتي، بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، أمس، تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الدولي الإسباني رودريغو هرنانديز من أتلتيكو مدريد، وذلك بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل 70 مليون يورو، في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي.

ونشر سيتي على موقعه الرسمي «يسر مانشستر سيتي الإعلان عن التوقيع مع لاعب الوسط الإسباني رودري».

ورد هرنانديز التحية لفريقه الجديد، قائلاً «ما حققه سيتي في الموسمين المنصرمين كان مذهلاً، وأتطلع لأن أكون جزءاً من هذه التشكيلة المليئة بالمواهب».

وتابع «ليس فقط الألقاب التي فازوا بها، بل الطريقة التي أداروا بها ذلك، اللعب بأسلوب هجومي في كل الأوقات. هو أسلوب يحمسني، كما تفعل طموحات النادي».

وانضم «رودري» رسمياً إلى سيتي، بعد يوم من إعلان نادي العاصمة الإسبانية تفعيل اللاعب بند تحريره من عقده الذي كان سينتهي في 30 يونيو 2023، وقد وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو (63 مليون جنيه إسترليني).

وبات رودريغيز (23 عاماً) أغلى صفقة في تاريخ بطل إنجلترا، متخطياً صفقة الجزائري الدولي رياض محرز مقابل 60 مليون جنيه إسترليني العام الماضي من ليستر سيتي.

واستبق نادي العاصمة الإسبانية رحيل هرنانديز بالتعاقد مع مواطنه لاعب الوسط الدفاعي ماركوس ليورنتي من الجار اللدود ريال مقابل 40 مليون يورو.