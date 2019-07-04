الإيطالي مارو يتصدر مونديال رماية الأطباق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدر المنتخب الإيطالي لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» المنتخبات الـ40 المشاركة في بطولة العالم لرماية الأطباق المقامة حالياً بمدينة لوناتو الإيطالية محققاً 220 طبقاً، عقب نهاية اليوم الأول من البطولة التي تشهد خمس جولات على يومين. واحتل المنتخب البريطاني المركز الثاني بفارق طبق واحد، وحل المنتخب الكويتي في المركز الثالث برصيد 217 طبقاً، ثم المنتخب الكرواتي رابعاً برصيد 215 طبقاً، ثم المنتخب المصري خامساً برصيد 213 طبقاً.

وانفرد بصدارة فردي الرجال الرامي الإيطالي مارو دي فيليبس، حيث غرد وحيداً، بعد أن حقق العلامة الكاملة 75 من أصل 75 طبقاً وتساوى في المركز الثاني أربعة رماة برصيد 74 طبقاً هم المصري أحمد قمر والبريطاني ماثيو جون والكرواتي جيوفاني والبريطاني آرون هيدنغ، وحقق الرامي الإماراتي ظاهر العرياني 67 طبقاً بعد تعثره في الجولتين الأولى والثانية ثم استعاد عافيته في الجولة الثالثة.

وعلى صعيد السيدات، فقد تصدرت أميركا الفرق المشاركة برصيد 212 طبقاً، وحلت بعدها سيدات روسيا في المركز الثاني برصيد 210 أطباق، ثم سيدات الصين ثالثة برصيد 206 أطباق، ثم فنلندا وإيطاليا برصيد 204 أطباق.