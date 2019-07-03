تحديد طريق الوحدة في دوري أبطال آسيا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

وضعت قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للدور ربع النهائي فريق الوحدة في طريق الفائز من مواجهتي السد والدحيل في دور الـ16 للبطولة القارية، في حال تخطي العنابي فريق النصر السعودي خلال مواجهتي دور الـ16 اللتين تُقامان يومي 5 أغسطس المقبل ذهاباً في الرياض والإثنين 12 من الشهر نفسه إياباً في أبوظبي.

وفي حال تأهل الوحدة للدور ربع النهائي سيلعب مباراة الذهاب في هذه الدور على ملعبه باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ومباراة الإياب خارج ملعبه. من جانب آخر، حقق الوحدة الفوز على فريق أكاديمية غلوبال الهولندي بثلاثة أهداف دور رد، أول من أمس، في أولى مباريات الفريق خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا، وسجل أهداف العنابي كل من أحمد علي وأحمد راشد وسيباستيان تيغالي.

وأشرك المدير الفني الهولندي موريس شتاين، جميع اللاعبين المسافرين إلى المعسكر خلال المباراة، للوقوف على حالتهم البدنية والفنية.

وسيؤدي الفريق مباراته الثانية يوم بعد غدٍ مع فريق اف سي تونتي الهولندي.