اتحاد كلباء يواجه الاتفاق السعودي في النمسا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، محمد عبيد اليماحي، أن الفريق الأول سيخوض أربع مباريات ودية في المعسكر الخارجي الذي سيُقام في النمسا لمدة ثلاثة أسابيع بداية من 18 الجاري.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون إحدى أهم المباريات الودية التي سيلعبها الفريق مواجهة الاتفاق السعودي التي ستُقام في مكان إقامة الناديين في النمسا، والبحث مستمر من أجل الحصول على مباريات ودية أخرى»، وأشار اليماحي إلى أن التجمع الأساسي سيكون في 12 الجاري بقيادة المدرب الإيطالي فيفياني، وبخصوص إعارة اللاعب وليد عمبر من شباب الأهلي، أكد أن المفاوضات اقتربت من النهاية السعيدة.