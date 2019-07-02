المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ملعب

لاحظ مراقبون أن اتحاد الكرة أجرى تحسينات جديدة على ملعب ذياب عوانة، بمقر الاتحاد في دبي، في أعقاب حادثة تعرض لاعب الجزيرة أحمد ربيع لإصابة نتيجة اصطدامه بعمود الإنارة.

غوميز

ذكرت صحيفة «سبورت بيليش»، الصربية، أن الهلال السعودي تقدم بعرض لضم لاعب الرأس الأخضر، ريكاردو غوميز من بارتيزان الصربي، لافتة إلى أن عرض الهلال يتفوق على عرض الشارقة، الذي كان قد اقترب من حسم الصفقة لمصلحته.

الحمادي

هنأ عدد من لاعبي الدوري، لاعب فريق شباب الأهلي، الدولي إسماعيل الحمادي، بيوم ميلاده الذي صادف أمس، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنوا له حياة سعيدة.