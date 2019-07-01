محمد شاكر: لم أتوقع يوماً الانضمام إلى العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اعترف الوافد الجديد لصفوف فريق العين، محمد شاكر، الذي وقع عقداً مع «الزعيم» حتى عام 2024 قادماً من صفوف عجمان بأنه لم يكن يتوقع يوماً أن ينتقل لصفوف فريق العين، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره للعروض التي وصلته من عدد من أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه اعتذر عنها لرغبته في الالتحاق بصفوف «الزعيم».

وقال في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين بعد إجراءات التعاقد معه: «الطموحات الكبيرة التي أسعى إلى تحقيقها في عالم كرة القدم لا يمكن أن تتحقق إلا باختيار عرض العين، لأنه كما ذكرت لكم مختلف عن كل الأندية ويكفي أنه أحد أبرز أندية القارة الآسيوية، وصاحب أكبر رصيد من البطولات محلياً، بالإضافة إلى إنجازاته غير المسبوقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وآخرها الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية».

وبدأ محمد شاكر مسيرته الكروية في الثامنة من عمره، وذلك عندما انضم إلى نادي عجمان وتدرج في الفرق السنية، وبدا اللاعب أكثر تطوراً فأصبح أحد أهم الخيارات لمدربي المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل، وعندما بلغ السادسة عشرة انضم رسمياً إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي عجمان، حيث استدعاه آنذاك المدرب البرتغالي مانويل كادوجا للمشاركة في تدريبات الفريق، قياساً بإمكاناته الفنية العالية وقابليته الملحوظة للتطور.

وحول استدعائه أخيراً لقائمة منتخبنا الوطني، قال: «من الصعب جداً على لاعب كرة القدم وصف مشاعر السعادة عندما يتم استدعاؤه إلى قائمة المنتخب وحصوله على الشارة الدولية لأول مرة، لذلك أعتبر عام 2019 استثنائياً بالنسبة لي ولا يمكن أن يسقط من ذاكرتي، لأنه شهد استدعائي لقائمة المنتخب لأول مرة وانضمامي إلى نادي العين».