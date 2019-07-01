صحيفة: عموري مطلوب في الزمالك المصري

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أن لاعب فريق الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن «عموري»، دخل ضمن دائرة المرشحين للانتقال لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن «عموري» مرشح بقوة للانضمام لنادي الزمالك، الأمر الذي قد يجعله «صفقة القرن» التي سبق أن تحدث عنها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وكان وكيل أعمال الدولي الإماراتي، عمر عبدالرحمن «عموري»، نادر المرزوقي، أكد أنه لم يتلقّ أي مفاوضات في ما يخص تجديد التعاقد مع اللاعب.

وقال المرزوقي، في تصريحات نقلتها صحيفة «الرياضية» السعودية، إن عموري لديه رغبة كبيرة في الاستمرار مع الهلال موسماً آخر، خصوصاً أن إصابة الرباط الصليبي في بداية الموسم حرمته إكمال الموسم مع فريقه.