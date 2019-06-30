نادي مصري كبير يرغب في خدمات "عموري"

المصدر: العين -الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن لاعب فريق الهلال السعودي، الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" دخل ضمن دائرة المرشحين للانتقال لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن "عمورى" مرشح بقوة للانضمام لنادى الزمالك الأمر الذى قد يجعلها صفقة القرن التى سبق وتحدث عنها مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكان المرزوقى وكيل أعمال الدولى الإماراتى عمر عبد الرحمن "عموري"، أكد أنه لم يتلق أى مفاوضات فيما يخص تجديد التعاقد مع اللاعب.

وقال المرزوقى فى تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية أن عمورى لديه رغبة كبيرة فى الاستمرار مع الهلال موسماً آخر، خاصة أن إصابة الرباط الصليبى فى بداية الموسم حرمته من إكمال الموسم مع فريقه.