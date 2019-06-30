تعرف إلى تعاقدات فريق العين حتى هذه اللحظة

المصدر: معاذ كمبال –العين

أصبح فريق العين الأكثر ناشطاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد تعاقده فجر اليوم الأحد مع لاعب فريق عجمان، الدولي محمد شاكر بعقد لمدة خمس مواسم حتى 2024 لتكون الصفقة رقم 13 للفريق خلال أقل من شهرين ضمن تحضيرات "الزعيم" للموسم القادم.

وكان "الزعيم" تعاقد مع البرازيلي كايو كانيدو، قادما من الوصل، حتى عام 2022 ولاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري عبدالرحمن مزيان حتى 2023 ومهاجم فريق نهضة بركان المغربي التوجولي لابا كودجو حتى عام 2022، ولاعب فريق عجمان، محمد هلال حتى 2024 ولاعب الجزيرة محمد جمال حتى 2023.

كما نجح "الفريق في تجديد عقود العمود الفقري للفريق وهم الحارس خالد عيسى ومحمد أحمد وبندر الاحبابي وأحمد برمان وريان يسلم بعقود حتى 2024 بينما جدد عقد لاعب الوسط محمد عبدالرحمن حتى 2023 والمدافع الدولي الياباني، تسوكاسا شيوتاني لمدة موسمين تنتهي في عام 2021.

وفي المقابل، غادر صفوف الفريق كل من البرازيلي كايو لوكاس منتقلاً لصفوف بنفيكا البرتغالي والمالي تونغو دومبيا متوجهاً لصفوف عجمان، بينما انتقل المدافع سعيد المنهالي لصفوف اتحاد كلباء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويترقب الشارع العيناوية خلال الأيام القادمة حسم مصير عودة قائد الفريق، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" لصفوف الفريق مجدداً بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي الهلال السعودي.

التعاقدات الجديدة

مهاجم فريق الوصل، البرازيلي كايو كانيدو 2022

لاعب وسط فريق اتحاد العاصمة الجزائري عبدالرحمن مزيان 2023

مهاجم فريق نهضة بركان المغربي التوجولي لابا كودجو 2022

مدافع فريق عجمان، محمد هلال 2024

لاعب وسط الجزيرة محمد جمال 2023

مدافع فريق عجمان محمد شاكر 2023

التجديد

الحارس خالد عيسى 2024

المدافع محمد أحمد 2024

المدافع بندر الاحبابي 2024

لاعب الوسط أحمد برمان 2024

لاعب الوسط محمد عبدالرحمن 2023

لاعب الوسط ريان يسلم 2024

المدافع الياباني، تسوكاسا شيوتاني 2021

المغادرون

البرازيلي كايو لوكاس انتقل لصفوف بنفيكا البرتغالي

المالي تونغو دومبيا تعاقد مع فريق عجمان

سعيد المنهالي انتقل لصفوف اتحاد كلباء "إعارة"