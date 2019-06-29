جاسم عبدالرحمن رابعاً في تصفيات كأس العالم للشطرنج

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة جاسم عبدالرحمن الحوار، المركز الرابع في تصفيات كأس العالم للشطرنج بمنطقة غرب آسيا للرجال والسيدات، التي أقيمت أخيراً في الأردن.

ويُعد حصول جاسم على هذا المركز نتيجة إيجابية خصوصاً أنه شارك بالبطولة في المركز الـ11 في التصنيف العام للبطولة.

وحصل جاسم خلال الجولات التسع للبطولة على ست نقاط، وجاء في المراكز الثلاثة الأولى ثلاثة لاعبين إيرانيين يتقدمهم احسان مقامي الذي تأهل رسمياً إلى بطولة العالم المقبلة في روسيا، والتي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل، بعدما أنهى البطولة في المركز الأول برصيد ثماني نقاط، وشارك في البطولة 140 لاعباً ولاعبة من الإمارات والأردن والسعودية وفلسطين واليمن وسورية والبحرين والعراق وإيران.

وأعرب أمين عام الاتحاد حسين خلفان الشامسي، عن سعادته بالنتيجة التي حققها جاسم الحوار، وقال: «اللاعب شارك بمفرده، حيث كان من المقرر أن نشارك ببعثة كاملة في البطولة إلا أن ظروف الامتحانات حالت دون ذلك ولم يشارك سوى جاسم، وهو ما نعتبره -في حد ذاته- انجازاً في ظل حرص اللاعب على المشاركة وتطوير مستواه، كما أنه قدم مستويات عالية في البطولة ولم يخسر سوى في مباراتين وتعادل في مثلهما، وفاز في ست مباريات، كما أنه تفوق على جميع اللاعبين العرب الذين شاركوا في البطولة التي كانت تعتبر محطة مهمة نظراً لكونها مؤهلة لكأس العالم بروسيا، وهي البطولة التي تأهل إليها لاعبنا سالم عبدالرحمن شقيق جاسم من بوابة البطولة العربية التي أقيمت في دبي».

وأشار إلى أن استراتيجية الاتحاد مستمرة في الدفع باللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات الخارجية، إلا أنّ هناك تفاهماً وتقديراً لظروف اللاعبين، كما أننا في المقام الأول نركز على مصلحة اللاعب الدراسية ومستقبله، وهناك تفهم لظروف اللاعبين ولا نضغط على أحد بالمشاركة، والهدف دائماً من المشاركات الخارجية رفع مستوى لاعبينا وزيادة التصنيف الدولي والاحتكاك بمدارس شطرنجية مختلفة. وأشار إلى أن استعدادات لاعبي ولاعبات المنتخب على قدم وساق بعد انتهاء الموسم الدراسي، وهناك محطات مهمة نشارك فيها منها بطولة العرب الفردية للفئات السنية من 6 إلى 20 سنة، للأولاد والفتيات، التي ستُقام خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو المقبل بالأردن، وبطولة العالم للناشئين تحت 8 و10 و12 سنة، التي ستُقام في الصين خلال الفترة من 21 أغسطس إلى الثاني من ديسمبر المقبلين، وبطولة آسيا الغربية للناشئين خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر المقبل في الهند، ويشارك الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بطولة العالم التي ستُقام في سبتمبر المقبل في روسيا، ثم بطولة العالم للناشئين تحت 14 و16 و18 سنة، خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، في الهند، وبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 سنة خلال الفترة من 14 إلى 26 أكتوبر المقبل، في الهند، وتختتم بطولات 2019 بالمشاركة في بطولة العرب للرجال والسيدات بالجزائر خلال شهر ديسمبر المقبل.

140 لاعباً ولاعبة شاركوا

في تصفيات كأس العالم للشطرنج «غرب آسيا».