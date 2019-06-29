موسم «المحترفين» يبدأ بكأس الخليج العربي 22 أغسطس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً لموسم 2019-2020، وذلك بعد اجتماع اللجنة الفنية بممثلي القنوات الناقلة للبطولات: أبوظبي، دبي والشارقة الرياضية، والذي انعقد أخيراً بمقر لجنة دوري المحترفين بالعاصمة أبوظبي.

ترأس الاجتماع عضو المكتب التنفيذي للجنة رئيس اللجنة الفنية، عبدالحميد المستكي، بحضور عضو اللجنة ناصر عبدلله، ومدير إدارة المسابقات والعمليات طه عزت، وممثلي القنوات الناقلة، وتم خلاله مناقشة المواعيد المقترحة وشرح مبادئ البرمجة.

ويبدأ الموسم ببطولة كأس الخليج العربي من خلال الجولة الأولى يومي 22 و23 أغسطس 2019، ثم الجولة الثانية يومي 30 و31 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة الثالثة يومي السادس والسابع من سبتمبر 2019، وتختتم مرحلة المجموعات من مسابقة كأس الخليج العربي بإقامة الجولة السابعة يومي 16 و17 يناير 2020.

أما بطولة دوري الخليج العربي فستنطلق في 19 سبتمبر 2019، بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين، وتفتتح البطولة بلقاء حتا وشباب الأهلي في 6:45 مساءً، ويحل الظفرة ضيفاً على الجزيرة في التوقيت نفسه، فيما يختتم اليوم الأول بمباراتين في 9:15 مساءً، تجمع الأولى بني ياس وعجمان، ويلتقي الشارقة وخورفكان في المباراة الثانية.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى مساء الجمعة 20 سبتمبر بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى العين واتحاد كلباء في 6:45 مساءً، وفي التوقيت نفسه يستضيف استاد نادي الفجيرة المباراة الثانية بين فريقي الوحدة والفجيرة، وتختتم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بديربي دبي بين فريقي النصر والوصل في التاسعة والربع مساءً.

يذكر أن لجنة دوري المحترفين اعتمدت في برمجة المباريات على مبادئ محددة، حيث عملت على إقامة المباريات يومي الخميس الجمعة: أربع مباريات الخميس، وثلاث مباريات الجمعة، باستثناء المباريات التي تقام أيام «فيفا»، فتمت برمجتها يومي الجمعة والسبت.

وتجاوباً مع مطالبات الجماهير من خلال الاستبيانات التي طرحتها اللجنة، تقرر إقامة المباريات على توقيتين، بحيث يكون الشوط الأول للمباريات الأولى قبل أذان العشاء مع تثبيت توقيت المباريات في الجولة بناءً على طلب القنوات الناقلة، بينما يكون التوقيت الثاني للمباريات بعد نهاية المباراة الأولى بنصف ساعة.

وتماشياً مع الدوريات العالمية تم تحديد مباراة الأسبوع على أن تكون دائماً في نهاية اليوم الثاني من كل جولة.