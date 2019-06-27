محمد حماد مستمر مشرفاً لفريق العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قررت شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة مطر الدرمكي، في أول اجتماع لها، أول من أمس، استمرار محمد عبيد حماد مشرفاً للفريق الأول والرديف، وذلك بعد أن أصبح خارج مجلس الإدارة للمرة الأولى منذ سنوات.

وجاء قرار الإبقاء على حماد نظراً إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها في إدارة الفريق، وقدراته الكبيرة في إدارة الملفات المختلفة، وهي خطوة في إطار تفريغه للجانب الإداري للفريق الأول والرديف.

كما قرر المجلس تكليف خلفان سعيد الشامسي مشرفاً على قطاع مدرسة الكرة، بينما تم تكليف عبدالله الشامسي مشرفاً على قطاع أكاديمية نادي العين.