الوحدة يؤدي أول تدريباته في معسكر هولندا اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يؤدي فريق الكرة بنادي الوحدة أول تدريباته، مساء اليوم، بمعسكره الخارجي الذي يقام بمدينة جيليز الهولندية، استعداداً للموسم الجديد، الذي يمتد حتى 20 يوليو المقبل.

ويقود التدريبات المدير الفني موريس شتاين، والطاقم المساعد، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في المعسكر، بمن فيهم اللاعبون الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية الحسين صالح، والأورغوياني نيكولاس ميليسي، والبرازيلي إدوارد، ودا سيلفا (دودو).

وقال المشرف العام على فريق الوحدة، عبدالسلام جمعة، لـ«الإمارات اليوم»، إن المدير الفني موريس شتاين طلب أن تكون المباريات الودية خلال المعسكر الخارجي متدرجة المستوى، باللعب مع فرق متوسطة في أول ثلاث مباريات، ثم مع فرق قوية في المباريات الثلاث الأخرى، حتى يصل الفريق إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية قبل العودة إلى العاصمة أبوظبي يوم 20 يوليو المقبل، لاستكمال فترة الإعداد، وقبل أداء مباراة ودية أخيرة على استاد آل نهيان في الأسبوع الأخير من يوليو، استعداداً لمواجهة النصر السعودي في الخامس من أغسطس المقبل في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

- شتاين طلب أن تكون

المباريات الودية

خلال المعسكر

متدرجة المستوى.