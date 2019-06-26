الفهيم: «فورمولا 2» تحدٍّ جديد في عالم الزوارق السريعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه قائد زورق «فيكتوري تيم» أحمد الفهيم، الشكر إلى مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز، على تقديمه مجدداً لخوض تحدٍّ جديد في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 2» مدافعاً عن ألوان الفريق الأزرق في بطولة العالم.

وقال الفهيم: «يسعدني أن أخوض تحدي المشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 2) بعدما أتاحت لي المؤسسة المشاركة منذ الموسم الماضي في الجائزة العالمية للزوارق السريعة (إف 4 إس)، ما مكنني من اكتساب الخبرات المطلوبة في سباقات الزوارق السريعة، والاستعداد لطرق أبواب بقية الفئات ومنها بطولة العالم فورمولا 2».

وظهر أحمد الفهيم بقوة هذا الموسم من خلال قيادة زورق «فيكتوري 3» في أولى جولات الجائزة العالمية للزوارق السريعة «إف 4 إس» التي أقيمت في مدينة بورتيماو البرتغالية، منهياً الجولة في المركز الثالث للترتيب العام بعدما تصدر السباق الأول.