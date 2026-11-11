لتعزيز الجاهزية والاستجابة.. شرطة دبي تعتمد مشروع "معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE"

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي مشروع "معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE"، الذي يتضمن تطوير وتعزيز أسطول آليات الإنقاذ الثقيلة والزوارق المتخصصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث.

ويشمل المشروع توفير وتطوير آليات إنقاذ متخصصة وزوارق، بما يعزز القدرات التشغيلية لفرق الإنقاذ في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، لا سيما الحالات المدارية والفيضانات والسيول والانهيارات، والوصول إلى المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها باستخدام الآليات التقليدية.

ويأتي اعتماد المشروع في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتطوير منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ، من خلال توظيف أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحوادث المعقدة والتحديات الناتجة عن الظواهر المناخية الاستثنائية.

وأكد مدير الإدارة العامة للنقل والانقاذ العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، أن اعتماد مشروع "معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE" يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير قدراتها التشغيلية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها التداعيات المحتملة للتغير المناخي وما يصاحبها من ظواهر جوية استثنائية.

وأضاف: "التغيرات المناخية وما قد ينتج عنها من حالات جوية شديدة وفيضانات وسيول تفرض علينا مواصلة تطوير قدراتنا الميدانية، والاستثمار في معدات وآليات إنقاذ متقدمة تضمن سرعة الوصول إلى المتضررين، والتعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف الظروف، انطلاقاً من أولويتنا الدائمة المتمثلة في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع".

وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ العميد خالد الحمادي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات فرق الإنقاذ بشرطة دبي، من خلال توفير آليات متخصصة وزوارق تُمكن الفرق من التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة، سواء في المناطق التي تغمرها المياه أو المواقع الوعرة والمتضررة من الانهيارات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ ورفع العوائق وسحب المركبات العالقة، الأمر الذي يسهم في اختصار زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التدخل الميداني، والحد من الخسائر البشرية والمادية.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تعزيز حجم الأسطول، بل يركز على تطوير نوعية القدرات والإمكانات التشغيلية، بما يضمن مرونة انتشار فرق الإنقاذ، واستمرارية تقديم الخدمات في الظروف الاستثنائية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد أن شرطة دبي ماضية في تبني الحلول المبتكرة وتطوير منظومة الإنقاذ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أمن المجتمع وسلامته، ويرسخ قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة واستباقية مع مختلف التحديات.

ويتضمن المشروع تطوير أسطول من آليات الإنقاذ الثقيلة ذات القدرات العالية على الحركة في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، بما في ذلك الشاحنات المتخصصة ذات أنظمة الدفع الرباعي والسداسي، والمجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب قدرات تشغيلية استثنائية.

وتتميز هذه الآليات بقدرتها على الوصول إلى المناطق التي يصعب على المركبات التقليدية بلوغها، واجتياز تجمعات المياه والعوائق، فضلاً عن إمكانية تجهيزها بمعدات متخصصة لرفع الحطام وإزالة العوائق وسحب المركبات العالقة، بما يسهم في فتح المسارات أمام فرق الطوارئ وتسريع عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين.

كما يسهم المشروع في تعزيز القدرة على نقل المعدات والكوادر إلى مواقع الحوادث، ودعم عمليات الإخلاء والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرارية العمليات الميدانية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات.

وفي إطار تطوير قدرات الاستجابة للحوادث المرتبطة بالفيضانات والسيول، يشمل المشروع زوارق مخصصة لدعم عمليات الإنقاذ والإخلاء، والوصول إلى الأشخاص العالقين في المناطق التي تغمرها المياه، خاصة المواقع التي يتعذر وصول الآليات البرية إليها.

وتسهم الزوارق في تعزيز سرعة الانتشار الميداني، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لفرق الإنقاذ، ودعم عمليات الإخلاء الآمن في الظروف الجوية الاستثنائية، بما يعزز قدرة شرطة دبي على التعامل مع البلاغات المتزامنة في مواقع متعددة.

ويعكس مشروع "معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE" توجه شرطة دبي نحو بناء منظومة إنقاذ أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، تقوم على الاستعداد الاستباقي وتطوير الإمكانات الفنية والتشغيلية، بما يواكب التحديات المناخية المستقبلية.

كما يدعم المشروع جهود تعزيز الجاهزية المؤسسية والتكامل بين الفرق الميدانية والجهات المختصة، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات سرعة الاستجابة وكفاءة إدارة الحوادث، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها ضمن أكثر مدن العالم أمناً وسلامة واستعداداً للمستقبل.