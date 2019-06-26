المالي دومبيا ثاني صفقات عجمان

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلنت شركة عجمان لكرة القدم، أمس، على حسابها الرسمي في «تويتر»، عن التعاقد مع لاعب الوسط، المالي، تونغو حامد دومبيا، لمدة عامين، قادماً من نادي العين. ويعتبر دومبيا ثاني صفقات البرتقالي، بعد ضم المهاجم محمد إبراهيم، قادماً من نادي الشارقة.

من جهته، أبدى تونغو دومبيا سعادته بالانضمام إلى عجمان، مؤكداً في مقطع فيديو بثه النادي على «تويتر»، أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن إدارة النادي والجهاز الفني والجمهور، وأن يظهر بمستوى جيد، يساعد عجمان على تحقيق النتائج المرجوة.

وكان المالي دومبيا قد انضم إلى العين، للمشاركة في كأس العالم للأندية، وأسهم في حصول «الزعيم» على المركز الثاني، كما شارك مع «البنفسج» في أبطال آسيا، وسبق له اللعب لأندية أوروبية عدة، أبرزها دينامو زغرب الكرواتي، وتولوز وفالنيسيان الفرنسيان، ووولفرهامبتون الإنجليزي.

دومبيا وقّع عقداً

يلعب بموجبه مع

عجمان لمدة عامين.