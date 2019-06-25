نظام إلكتروني جديد لحجز التذاكر في استاد الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دشّن مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة، نظاماً إلكترونياً جديداً في استاد نادي الشارقة الرياضي، منطقة سمنان، من خلال ثماني بوابات إلكترونية حديثة، تمثل أحد مشروعات التطوير للأندية الرياضية بالإمارة الباسمة، وتسهم في تسهيل عملية الدخول الجماهيري للملعب، من خلال التذاكر المحجوزة مسبقاً عبر تطبيقات الإنترنت، أو من الملعب مباشرة، ويطبق هذا النظام في دوري الخليج العربي والبطولات الأخرى.

وقال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي «إننا سعداء بتدشين هذا المشروع الذي يعتبر الأحدث من نوعه في الدولة، ويمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية في الإمارة الباسمة، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ودعمه للرياضة والرياضيين، وتوفير جميع الخدمات والمتطلبات اللازمة لهم، حيث تعتبر هذه المنشآت الرياضية مفخرة للإمارة على أعلى مستويات الجودة».