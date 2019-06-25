ريان يسلم: نادي العين لم يقصّر

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشف لاعب فريق العين، الدولي ريان يسلم، في أول تصريح صحافي عقب تجديد عقده مع «الزعيم» لمدة خمس سنوات، أن السبب الرئيس في تأخر تجديد عقده كان الإصابة التي يتعافى منها، والتي حرمته المشاركة في الجولات الأخيرة في الموسم الماضي، نافياً وجود أي فكرة راودته للرحيل عن صفوف الفريق، على الرغم من أنه دخل فترة الأشهر الستة من عقده، في وقت تلقّى فيه اللاعب عدداً من العروض من بعض الأندية للحصول على خدماته.

وقال ريان في تصريحات صحافية نقلها الموقع الرسمي لنادي العين: «السبب الرئيس كان يكمن في الظروف الصحية، اضطررت للسفر لإجراء عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة في مدينة برشلونة الإسبانية، نادي العين لم يقصر معي على الإطلاق، رغم أنني دخلت فترة الأشهر الستة، والسبب في ذلك أنني ابن العين الذي تبنّى موهبتي وأسهم في تأسيسي وتكويني كلاعب محترف».

وانضم ريان لقائمة زملائه «الدوليين» الذين جددوا عقودهم للفريق، بعد أن دخلوا في فترة الأشهر الستة، وهم: خالد عيسى، أحمد برمان، محمد أحمد، بندر الأحبابي والياباني تسوكاسا شيوتاني.