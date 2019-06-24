وحداوي سابق بعمر الـ 40 يريد الاعتزال بعد المباراة الـ 400

المصدر: معاذ كمبال - دبي

قال المدافع البرازيلي ليوناردو فابيانو داسيلفا، الذي يبلغ 40 عاماً، ولعب في صفوف فريق الوحدة موسم 2007-2008، إنه سيعلن اعتزاله رسمياً عقب خوضه المباراة رقم 400، في مسيرته الرياضية التي انطلقت منذ عام 1997، بعد أن خاض أخيراً المباراة رقم 375 مع فريقه الحالي أتليتيكو مينيرو البرازيلي، في وقت لايزال لدى فريقه 33 مباراة حتى نهاية الموسم.

وقال داسيلفا، في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة «أوتيمبو» البرازيلية، إنه يعتقد أن بمقدوره الوصول للمباراة رقم 400، وأن ذلك سيكون أمراً رائعاً بالنسبة له بكل تأكيد، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيكون مطالباً بالمزيد من الاجتهاد للحصول على فرصة المشاركة مع تقدمه في السن ووصوله لـ40 عاماً، وتسجيله لـ35 هدفاً في مسيرته الرياضية.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن مستوى المدافع غير ثابت، وأن ذلك أمر شائع في كرة القدم حينما يتقدم اللاعب في السن، وقالت: «ليوناردو عاش لحظات صعبة خلال مسيرته وتعرض للنقد كثيراً، لكنه كان دائماً يجتهد للمحافظة على مكانه كلاعب مهم في تشكيلة المدربين، وذلك ساعده كثيراً في الاستمرار في الملاعب».

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الذي يرتدي شارة القائد حقق العديد من الألقاب، خلال مسيرته الرياضية أبرزها لقب كأس ليبرتادوريس في عام 2013 بجوار الأسطورة البرازيلية رونالدينهو، وذلك حينما سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى أولمبيا البرغوياني مباراة الإياب قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء ليقود المواجهة لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريقه 4-3.

وذكرت الصحيفة أن بعضاً من مشجعي الفريق غير متحمسين لاستمرار ليوناردو في صفوف الفريق على الرغم من الذكريات الرائعة لديهم بإسهامه في تحقيق اللقب القاري في عام 2013، مشيرة إلى أن مستوى المدافع في صعود وهبوط مستمرين خلال الموسم.

• البرازيلي ليوناردو داسيلفا خاض 375 مواجهة حتى الآن.