الوحدة يقدم شتاين وميليسي وصالح اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يعقد نادي الوحدة مؤتمراً صحافياً، اليوم، بمقر المركز الإعلامي في استاد آل نهيان، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق، الهولندي موريس شتاين، الذي تعاقد معه الوحدة لمدة موسم واحد، خلفاً لمواطنه هينيك تين كات، إلى وسائل الإعلام.

ويشهد المؤتمر أيضاً تقديم لاعب الوسط، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، الذي انتقل إلى العنابي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من الظفرة، وكذلك تقديم الظهير الأيسر، الحسين صالح، المنتقل إلى الوحدة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من نادي النصر.

وأعلن نادي الوحدة أن المدير الفني الجديد للفريق الأول وصل إلى العاصمة أبوظبي، في ساعة مبكرة من صباح أمس، لبدء مهمته مع الفريق، وقيادة فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعقد المدير الفني موريس شتاين اجتماعاً، أمس، مع أعضاء الجهازين الفني والإداري لبحث خطة إعداد الفريق للموسم الجديد، والمباريات الودية الستة التي سيلعبها الوحدة خلال معسكر هولندا الخارجي، وتحديد مواعيد وأطراف هذه المباريات، وترتيبات الفترة الثانية من فترة الإعداد التي تلي معسكر هولندا وتقام في العاصمة أبوظبي، وتشمل مباراة ودية في أبوظبي مع أحد الفرق المحلية، استعداداً لمواجهة فريق النصر السعودي، يوم الخامس من أغسطس المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، على ملعب الأخير في العاصمة الرياض.

من جانب آخر، تغادر البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعثة الفريق الأول متجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام، لإقامة المعسكر الخارجي، ويستمر حتى 20 يوليو المقبل.