بالصور.. عارضة أزياء تدعي معاكسة عمرو وردة و3 لاعبين آخرين لها

المصدر: أحمد طارق-دبي

نشرت عارضة أزياء مصرية تدعى ميرهان، على حسابها في "إنستغرام" نص محادثة تدعي أنه جمعها بلاعب المنتخب المصري، عمرو وردة، موضحة أنه طلب مقابلتها.

وذكرت في خاصية "ستوري" على "إنستغرام" أن 4 لاعبين من منتخب مصر شاركوا في محادثة معها، عقب مواجهة زيمبابوي في كأس إفريقيا، وهم محمود حمدي، وأيمن أشرف، وأحمد حسن كوكا، وعمرو وردة، بينما أرسل الأخير رسائل مباشرة لها، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل المعاكسة التي تعرضت لها.

من جهته صدر أول تعليق من المنتخب المصري على الواقعة، إذ أكد مدير المنتخب إيهاب لهيطة أنه سيرفع تقرير إلى المدرب المكسيكي خافيير أجيري عما يثار عبر مواقع السوشيال ميديا بشأن الاتهامات الموجهة لبعض اللاعبين من عارضة أزياء مصرية زعمت أنهم حاولوا التواصل معها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".