اتحاد الرياضات البحرية يطلق فئة زوارق فورمولا 4 رسمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية اعتماد إقامة منافسات بطولة الإمارات للزوارق السريعة، فورمولا4، رسمياً ضمن فعاليات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 كفئة جديدة تدعم انطلاقة المواهب الإماراتية والشباب نحو العالمية.

وبارك مجلس إدارة الاتحاد القرار الجديد في اجتماعه الدوري الثالث لعام 2019 برئاسة حريز المر محمد بن حريز، وحضور أحمد إبراهيم محمد، نائب رئيس الاتحاد والأعضاء، والذي يعقد يوم الخميس، في مقر الاتحاد في الحضيبة بدبي.

وناقش الاجتماع كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ القرار الجديد، مشيدين بالتجاوب والترحيب الكبيرين اللذين وجدهما قرار إضافة الفئة الجديد من الأندية البحرية في الدولة والتي تعنى بتنظيم هذه الفعاليات.

كما تطرق الاجتماع إلى ترتيبات الموسم الجديد، واعتماد الجدول الزمني الخاص بالأنشطة والفعاليات بالتنسيق مع الأندية البحرية في الدولة، والتي تشرف على كل الفعاليات تنظيمياً، حيث تقرر منحها فرصة حتى نهاية شهر يونيو الجاري، من أجل إخطار الاتحاد، وبعدها يتم إعلان البرنامج الموحد الذي يضمن عدم تضارب مواعيد السباقات أو اختلافها في تقليد جديد يساعد على استيفاء فرص النجاح والتنسيق بين الاتحاد والأندية، علماً بأن الاتحاد شرع في استكمال ذلك قبل فترة وحدد الـ30 من مايو الماضي كآخر موعد لاستلام البرامج من الأندية البحرية في الدولة. واطلع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على كشف حساب الاتحاد، في النصف الأول لعام 2019، مشيدين بدور الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والدعم المتواصل لبرامج وخطط الاتحاد.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر محمد بن حريز، في بيان صحافي صادر من الاتحاد أمس، أن الخطوة الجديدة بإطلاق بطولة الإمارات للزوارق السريعة (فورمولا4) تأتي استكمالاً للخطط الطموحة التي رسمها الاتحاد في الدورة الحالية 2016-2020، من أجل زيادة الاهتمام بجميع المنافسات وتوفير أفضل الفرص لأبناء الدولة، لتطوير مقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية، استمراراً للحضور المتميز والصدارة التي تبوأها أبطالنا عالمياً.

وأوضح أن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومن خلال جهوده في تطوير الرياضات، وانتقاء أفضلها بما يتماشى مع المعايير الدولية والمتعلقة بأمن وسلامة المشاركين، رأى إضافة هذا النشاط الجديد حيث تعد هذه الفئة هي المدرسة التي تؤهل الأبطال لمواكبة الأحداث العالمية في هذه الرياضة المحببة لدى قطاع كبير من الشباب.

وقال حريز المر محمد بن حريز إن اتحاد الرياضات البحرية سيعمل جاهداً مع الأندية الرياضية البحرية في الدولة، من أجل الاتفاق على الجولات الخاصة بالبطولة الجديدة، والتي سوف تخضع بالكامل لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم)، الذي يتخذ من إمارة موناكو مقراً له.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية أن الفئة الجديدة، التي ستنطلق بالتزامن مع فعاليات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020، من شأنها أن تثري الساحة وتقدم العديد من المواهب الوطنية، التي ستسهم بلاشك في مسيرة الرياضات البحرية عبر صقلها وتأهيلها بصورة صحيحة، لتحمل راية التنافس مستقبلاً في المحافل الدولية الكبيرة.

ودعا رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الجميع، للتعاون من أجل إنجاح هذه المسابقة، التي تعتبر بداية جديدة ومتنفساً لعشاق رياضات السرعة البحرية، لإظهار مواهبهم في ميدان جديد وفق أعلى المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية، مشيداً بالتعاون اللافت من قبل الأندية البحرية في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، لإنجاح الفعاليات الجديدة، مثمناً عمل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وأيضاً اللجان الفنية في الارتقاء بالأنشطة والفعاليات.

الفئة الجديدة من شأنها أن تثري الساحة وتقدم العديد من المواهب.