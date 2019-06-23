لجنة الحكام تُناقش تحضيرات قضاة الملاعب للموسم الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعها الدوري برئاسة مسلم الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة: صلاح أمين وناصر عبدالله وخميس الشامسي وعلياء الحوسني، ومستشار اللجنة أحمد يعقوب، ومدير إدارة الحكام علي الطريفي.

واطلعت اللجنة على خطة إدارة الحكام لإعداد قضاة الملاعب استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2019-2020، والتحضيرات النهائية للمعسكرات الخارجية والداخلية لحكام الفريق الأول والواعدين والمراحل السنية، وبحث ترتيبات عقد ورش عمل ودورات تدريبية للحكام والحكمات والمقيمين والمحاضرين الفنيين والبدنيين، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح مسلم الكثيري في بيان صحافي صادر من اتحاد الكرة أمس، أن خطة العمل ترتكز على تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى حكام الفريق الأول ويختصون بإدارة مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى، إلى جانب مشاركتهم في إدارة المباريات الخارجية والمباريات الودية للمنتخبات، فيما تضم المجموعة الثانية الحكام الواعدين ويختصون بإدارة مباريات دوري الخليج العربي تحت 21 سنة ودوري الدرجة الثانية ويشاركون في إدارة بعض مباريات كأس الخليج العربي، بينما شملت المجموعة الثالثة حكام المراحل السنية والمستجدين في إدارة مسابقات دوري المراحل السنية تحت 13 سنة وصولاً لمسابقة الدوري تحت 19 سنة.

وأضاف رئيس اللجنة أن: «الاجتماع تطرق إلى مقترح تدريب وتأهيل الحكام المساعدين الدوليين، من خلال عقد دورات مكثفة في الفترة المقبلة لزيادة عدد الحكام المرخص لهم بإدارة مباريات تقنية الفيديو (VAR)، بحيث يكون في غرفة تقنية الفيديو حكم ثالث يكون مسؤولاً عن رصد حالات التسلل، بالإضافة إلى العمل على زيادة وتطوير قطاع مُقيَمي الحكام عن طريق الاستعانة بالحكام الدوليين في تقييم حكام مباريات المراحل السنية خلال الموسم الجديد، والتي بدأنا بالفعل في تنفيذها بأولى ورش العمل التعريفية بمهام وواجبات مقيمي المباريات، والتي عقدت يوم الأحد الماضي وشارك فيها 16 حكماً دولياً وستة حكام درجة أولى متقاعدين بعد نهاية الموسم الماضي».

وتابع الكثيري: «تشمل خطة التطوير قطاع الحكمات، حيث عقدت مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل خلال الفترة الماضية، واختتمت بعقد تدريب عملي لهن لتقييم المستوى الفني لكل حكمة على حدة».

واستعرضت اللجنة إيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة بهدف الوقوف على المستوى الفني للحكام بشكل عام.

اعتماد أجندة النشاط

اعتمدت اللجنة أجندة نشاط الموسم الذي يبدأ بمعسكر حكام الفريق الأول في مدينة نورنبرغ الألمانية للفترة من 27 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً، وتم توجيه الدعوة لأربعة من نخبة المحاضرين الدوليين على المستويين الفني والبدني لحضور المعسكر، بينما سيُقام معسكر الحكام الواعدين في المكان ذاته للفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر بمشاركة 30 حكماً وحكماً مساعداً، وتم دعوة محاضر دولي من أصحاب الخبرات التحكيمية.

وسيتم عقد دورة تقنية حكم الفيديو في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس، تحت إشراف المحاضر الدولي ديفيد إليراي المدير الفني للمجلس الدولي التشريعي لكرة القدم (IFAB) وبوجود الشركة المنفذة للتقنية، إضافة إلى عقد ورشة عمل لمقيمي الحكام في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، وعقد تدريبات واجتماع تحليلي لحكام الفريق الأول يوم 20 أغسطس.

وبالنسبة للحكام الواعدين الذين لم يشاركوا في المعسكر الخارجي ستتم إقامة معسكر داخلي لهم خلال الفترة من 22 إلى 25 أغسطس، وبالنسبة لحكام المراحل السنية، فنظراً لكثرة عددهم فتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات يدخلون في ثلاثة معسكرات داخلية خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر بواقع يومين لكل مجموعة على حدة.

كما ستتم استضافة دورة الاتحاد الدولي لمحاضري الحكام (Futuro III) خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر، بمشاركة 57 محاضراً فنياً وبدنياً يمثلون 18 دولة عربية، إضافة لسعي اللجنة لاستثمار تعاونها وتنسيقها مع الاتحاد الدولي لإقامة ورش عمل للحكام والحكمات، وبدعم فني من «الفيفا» لإقامة دورات (FIFA MA Course).