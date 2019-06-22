المصدر: الامارات اليوم

خلافات

نشب خلاف بين مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي وشركة كرة القدم بالنادي، على الرغم من حالة التناغم التي تبدو على السطح بين الطرفين، ما يهدد حالة الاستقرار التي يعيشها النادي، وقد يؤثر في نتائج الفريق بالنادي الموسم الماضي.

إجازة

قطع لاعب عجمان الجديد، محمد إبراهيم، إجازته الصيفية التي كان يقضيها في لندن، وعاد إلى الدولة للتعاقد مع البرتقالي لمدة موسم واحد، إذ فضل اللاعب عدم العودة مجدداً لعاصمة الضباب، وإكمال بقية إجازته داخل الدولة.

منافسة

تفوق لاعب الجزيرة، محمد فوزي، على لاعب الوصل، خميس إسماعيل، في تحدّ جمعهما، أثناء إجازتهما في الولايات المتحدة الأميركية، إذ يؤدي اللاعبان تدريبات يومية استعداداً للموسم الجديد، وتفوق فوزي في التدريب الثبات الانفعالي على إسماعيل.