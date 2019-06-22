زهران يفضل الاستقرار في عجمان «فنياً ونفسياً»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعلن مدافع عجمان، حسن زهران، عن توصله لاتفاق رسمي مع إدارة ناديه، بشأن تمديد عقده لموسم إضافي، دون أن يُعلن أي تفاصيل مادية.

وقال زهران، لـ«الإمارات اليوم»: «جددت عقدي مع النادي، وأنا سعيد بهذه الخطوة، نظراً للأجواء الإيجابية الموجودة داخل عجمان».

وانضم حسن زهران، الذي سبق ودافع من قبل عن ألوان الظفرة والوصل، إلى صفوف عجمان في صيف 2017، في صفقة انتقال حر.

وخاض مدافع عجمان مع فريقه 34 مباراة في دوري الخليج العربي، خلال موسمين، وسجل خلالهما ثلاثة أهداف.

وأضاف: «الأولوية كانت بالنسبة لي نادي عجمان، ولم ألتفت للعروض التي وصلتني من أندية أخرى، فمن المهم لأي لاعب الاستقرار الفني والنفسي، وأعتقد أنني خضت موسمين مع النادي كانا من أفضل الفترات لي مع كرة القدم، لذلك لم أتردد في قبول عرض عجمان، ولم تستمر مناقشات التجديد سوى فترة بسيطة للغاية».

وشدد حسن زهران على أنه يتطلع إلى خوض موسم مثالي له مع البرتقالي، لافتاً إلى أنه بدأ تحضيراته بشكل شخصي، من خلال الحفاظ على لياقته في أحد المراكز المتخصصة باللياقة البدنية.

وأوضح: «أدرك جيداً أن أمام عجمان تحدياً كبيراً في الموسم المقبل، والفريق مطالب أمام الجميع بالحفاظ على النتائج والمستويات التي قدمها في الموسم المنصرم، ونحن قادرون على أن نفعل ذلك».

وأكمل: «استمرار الإدارة الحالية برئاسة خليفة الجرمن، والطاقم الفني بقيادة أيمن الرمادي، أمر مُحفز لتقديم العمل المطلوب منا، إضافة إلى استقرار النادي على مستوى اللاعبين، وكلها من الأشياء الإيجابية التي تخدم النادي وخططه في الموسم المقبل». وعن أسباب غيابه عن التشكيلة الأساسية في بعض مباريات البرتقالي، ووجوده على مقاعد البدلاء، قال حسن زهران: «هذه بالتأكيد وجهة نظر فنية، وأنا أحترم اختيارات المدرب، ما أود أن أوضحه هو أن عجمان يمتاز بأنه لا يوجد لديه لاعب أساسي وآخر احتياطي، وسواء أنا لعبت أو آخرون لعبوا، المهم الجميع أبلوا بصورة أكثر من ممتازة، وهذا يدل على أن اللاعبين كانوا في حالة تركيز عالية على مدار الموسم».

من جهة أخرى، لم تتضح الأمور بشكل نهائي في ما يخص صفقة انتقال المدافع الدولي محمد علي شاكر إلى نادي العين، بعد أن تقدم الأخير بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، وعلمت «الإمارات اليوم» أن الإدارة لن تتخذ أي قرار في هذا الملف، قبل أن تتوصل إلى بديل على مستوى عالٍ، يستطيع أن يعوض رحيل اللاعب.