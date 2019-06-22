خلفان يعتذر لجمهور فريق الإمارات على الهبوط.. ويرحل إلى الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أرسل لاعب فريق الإمارات، المنتقل حديثاً لصفوف الظفرة، فهد خلفان، رسالة إلى إدارة وجماهير «الصقور»، أكد خلالها اعتذاره عن عدم قدرته على مساعدة الفريق في الموسم الماضي في صراع المنافسة في البقاء، مشيراً إلى أن الإمارات سيكون قادراً على العودة مستقبلاً لدوري الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم.

وقال خلفان، في الرسالة التي نشرها عبر حسابه في «إنستغرام»، عقب توقيعه عقد انتقاله لصفوف الظفرة لموسمين: «أحب أن أشكر نادي الإمارات، فعلى الرغم من قضاء موسم واحد فقط معهم، فإنهم عاملوني كأحد ابناء النادي، ووجدت منهم كل تقدير وحسن معاملة».

وأضاف الوافد الجديد للظفرة: «أعتذر لأعضاء شركة الكرة بالنادي، والجهازين الفني والإداري وإخواني اللاعبين، وكل جماهير ومحبي هذا النادي العريق، على هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، وأنوه أنها ما هي إلا كبوة فارس، وسيعود الفريق أقوى إلى دوري المحترفين».

وكانت شركة الظفرة لكرة القدم تعاقدت مع لاعب الوسط فهد خلفان لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، ليكون رابعة صفقات الفريق للموسم الجديد، بعد أن تعاقد الفريق الشهر الماضي مع الهولندي مايكل روشوفيل، بعقد لمدة موسمين في خانة اللاعب البرازيلي رومولو دوس سانتوس، بجانب الثنائي مسعود سليمان، قادماً من صفوف النصر، ومحمد سيف راشد القادم من دبا، كما وقع النادي عقداً احترافياً مع اللاعب المصري حسن سامح مواليد 2001 لاعباً مقيماً.

من جهة أخرى، بدأ مهاجم فريق الظفرة، سعيد الكثيري، البرنامج التأهيلي بمركز «فيفا» الطبي في دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي لفريق الظفرة، من أجل العودة للملاعب مجدداً، وذلك عقب العملية الجراحية التي أجراها اللاعب الشهر الماضي في ألمانيا، للتعافي من إصابة في الرباط الصليبي كان قد تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام الفجيرة في دوري الخليج العربي.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تحضيراته للموسم الجديد، من خلال التجمع الداخلي يوم العاشر من يوليو المقبل، لإجراء الفحوص الطبية قبل السفر إلى ألمانيا يوم التاسع عشر، لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية، على أن يعود للدولة يوم 9 أغسطس لاستكمال البرنامج التحضيري.