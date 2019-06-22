لاعبو الوحدة يبدأون الفحوص الطبية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

دشن لاعبو فريق الكرة بنادي الوحدة، أمس، برنامج الفحوص والقياسات الطبية والاختبارات البدنية، استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، التي تبدأ الثلاثاء المقبل بالسفر إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي الذي يمتد حتى 20 يوليو المقبل، ويشمل إقامة ست مباريات ودية مع فرق مختلفة من هولندا.

وتستمر إجراءات الفحوص والقياسات الطبية لجميع اللاعبين لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى القيام بتدريبات بدنية بصالة الجيم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على أن يتم بعدها اتخاذ إجراءات السفر إلى هولندا. ويصل إلى أبوظبي، اليوم، المدير الفني الجديد للعنابي الهولندي موريس شتاين، لقيادة فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويخضع جميع اللاعبين لإجراءات الفحوص الطبية، بمن فيهم الأورغوياني نيكولاس ميليسي، الوافد الجديد للفريق على سبيل الإعارة قادماً من الظفرة، والذي وصل إلى البلاد أمس، وكذلك الثنائي الأجنبي الأرجنتيني سباستيان تيغالي والكوري الجنوبي شانغ واو ريم.

وقال المشرف العام على الفريق، عبدالسلام جمعة، لـ«الإمارات اليوم»: «سيعقد المدير الفني موريس شتاين اجتماعاً فور وصوله مع أفراد الجهازين الفني والإداري، من أجل بحث برنامج الإعداد للموسم الجديد، وإطلاع الجميع على التعديلات التي سيجريها على برنامج المباريات الودية خلال المعسكر، بالإضافة إلى برنامج استكمال فترة الإعداد في العاصمة أبوظبي بعد نهاية المعسكر الخارجي، وبحث إقامة مباراة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الرياض في الثالث من أغسطس المقبل، لمواجهة النصر».