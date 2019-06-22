خورفكان يراقب أمم إفريقيا للتعاقد مع محترفين أجانب

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة كرة القدم في نادي خورفكان أوفدت عضوي مجلس الإدارة: علي خليل ونايف المنصوري، إلى مصر لمتابعة مباريات في بطولة أمم إفريقيا ومراقبة نجوم البطولة، لاختيار اثنين من المحترفين الأجانب، وضمهم للفريق الأول الذي سيشارك في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، فضلاً عن العمل على ترتيب الأمور التنظيمية للمعسكر الخارجي للفريق، والذي سيقام في مصر، والمباريات الودية التي سيلعبها الفريق، ومنها أمام ناديي الترسانة والمقاولون العرب.

من جهة أخرى، أكد مصدر أنه تم التقدم بعرض رسمي للمدرب البرازيلي باولو كاميلي، للتعاقد معه لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وقال مبارك مسعود، لـ«الإمارات اليوم»: «توصلنا للاتفاق معه، وتم تقديم عرض للمدرب وهنالك موافقة من قبله، ولكن ليست بشكل نهائي بل في مراحلها الأخيرة، ونتمنى نجاح هذا الاتفاق، والتعاقد الرسمي معه».

يذكر أن المدرب باولو كاميلي سبق له النجاح مع ناديي الإمارات ودبا الفجيرة، ونجح معهما في مواسم عدة، لتحقيق تطلعاتهما.

وكان خورفكان قد صعد لدوري الخليج العربي، بعد فوزه بدرع دوري الدرجة الأولى، ليعود للأضواء بعد 11 سنة من اللعب في دوري الهواة.