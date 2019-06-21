سواريز: اخترت الوصل للفوز بالبطولات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعرب المهاجم البرازيلي، ويلتون سواريز، عن سعادته بالانضمام إلى الوصل، مؤكداً أنه اختار الانتقال إلى «الإمبراطور» لتحقيق البطولات، ورغبة منه في خوض تجربة جديدة، يواصل خلالها التألق في دوري الخليج العربي.

وقدم الوصل ويلتون سواريز المنضم إلى «الفهود» قادماً من الشارقة، إلى الجمهور ووسائل الإعلام، إذ تقرر أن يرتدي اللاعب البرازيلي القميص رقم 11.

وأوضح سواريز، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لشركة الوصل لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه اختار الانضمام إلى «الإمبراطور» لأنه «نادٍ عظيم لديه تاريخ حافل، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة».

وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي من أجل الوجود في التشكيلة بصورة أساسية، وسأعمل على مساعدة زملائي لقيادة الوصل إلى منصات التتويج وحصد البطولات».

وختم تصريحاته قائلاً: «طموحي مع الوصل يتمثل في تسجيل العديد من الأهداف لمساعدة الفريق على تحقيق البطولات».

يذكر أن ويلتون سواريز لعب موسمين مع الشارقة، إذ شارك في موسم 2017-2018 في 21 مباراة بمعدل 1707 دقائق، وأحرز 12 هدفاً، بينما تألق في الموسم الماضي، وأسهم في فوز «الملك» بلقب دوري الخليج العربي، بإحرازه 20 هدفاً في 28 مباراة شارك فيها بمعدل 2520 دقيقة.

ويعد سواريز أولى صفقات الوصل لتدعيم الفريق، وحسم أسماء اللاعبين الأجانب في «الأصفر»، إذ تضم قائمة الوصل البرازيليين فابيو ليما ورونالدو مينديز، بعد انتقال البرازيلي كايو كانيدو إلى العين، وعدم تجديد إعارة أو شراء البرازيلي فينسيوس ليما الذي عاد إلى غريميو البرازيلي، في المقابل تعاقد «الإمبراطور» مع لاعبين، هما حميد سالمين قادماً من الظفرة، وحارس المرمى محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء.

- سواريز سجّل 20 هدفاً للشارقة في 28 مباراة بالدوري في الموسم المنصرم.