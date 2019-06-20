العصيمي يستعرض تجربة «البارالمبية الآسيوية» بمقر الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - الإمارات اليوم

استعرض رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، التجربة والمسيرة المميزة للجنة القارية، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 11 إلى 14 الجاري بمشاركة أكثر من 130 دولة من جميع أنحاء العالم. وقال العصيمي خلال كلمته إن من إنجازات البارالمبية الآسيوية نجاحها في توحيد فريقي كوريا الشمالية والجنوبية، خلال مشاركتهما في آسياد جاكرتا، تحت مظلة منتخب واحد، وأن ذلك يحدث لأول مرة في تاريخ الحركة الرياضية البارالمبية لأصحاب الهمم.

وذكر كذلك العديد من المكتسبات لتلك التجربة، من خلال المشاركة الناجحة لفريقي السباحة وكرة الطاولة الموحد، وتحقيقهما للمراكز الأولى واعتلائهما منصات التتويج ورفع العلم الموحد للكوريتين. وأوضح أن الرؤى والأهداف الاستراتيجية للجنة البارالمبية الآسيوية تسلط الضوء على خلق الفرص المتساوية للاعبين من أصحاب الهمم في القارة الصفراء وتذليل كل العقبات والحواجز التي تقف أمامهم لتحقيق إنجازاتهم. وفي نهاية أعمال المؤتمر قدم العصيمي درع اللجنة الآسيوية إلى دانيلا باس، مدير شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة بالأمم المتحدة.