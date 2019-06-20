يوسف جابر: سأوقّع فوراً لبني ياس حال الحصول على مستحقاتي المتأخرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكّد قائد فريق الكرة بنادي بني ياس وظهيره الأيسر المخضرم يوسف جابر (34 عاماً) أن نادي بني ياس هو بيته الأول، والأولوية ستكون له بالاستمرار في صفوفه الموسم المقبل.

وقال يوسف جابر لـ«الإمارات اليوم»: «أنا في انتظار إدارة شركة كرة القدم بالنادي، بخصوص الطلب الذي قدّمته بالحصول على مستحقاتي المالية المتأخرة، التي طلبت الحصول عليها قبل توقيع عقدي الجديد مع النادي، والذي تم الاتفاق عليه لمدة موسم واحد قبل سفري إلى العاصمة البريطانية لندن في رحلة علاجية مع ابني».

وأضاف «في حال التوصل إلى قرار نهائي في الحصول على هذه المستحقات، سأقوم بالتوقيع فوراً على عقدي الجديد وفقاً لاتفاقي السابق مع إدارة شركة كرة القدم بالنادي، بعد عودتي من لندن يوم الأربعاء 26 الجاري، ولو لم يتم التوصل إلى قرار في هذه المسألة، سأتخذ قراراً آخر لن أعلن عنه في الوقت الحالي، وأتمنى أن تحل هذه المشكلة في أقرب وقت، والاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل».