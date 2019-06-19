مصر تستضيف 3 بطولات عربية للغولف في سبتمبر

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن الاتحاد العربي للغولف، عن استضافة ملاعب مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، للبطولة العربية الـ20 للشباب والناشئين تحت 18 و15 عاماً، والأولى للأشبال تحت 13 عاماً، والـ13 للسيدات، خلال الفترة من 22 إلى 27 من سبتمبر المقبل.

وتأتي البطولات ضمن الخارطة الزمنية التي حددها الاتحاد العربي لبطولات 2019، التي تتضمن استضافة مصر لبطولات المراحل السنية، والمغرب لبطولة الرجال، قبل أن يتلقى الاتحاد الإقليمي، أول من أمس، تأكيداً من نظيره المصري، المتعلق باعتماد الجدول الزمني النهائي للحدث والفعاليات المصاحبة، بدايةً من تحديد يوم 22 سبتمبر المقبل موعداً لوصول الوفود، ويتبع باليوم التالي، بخوض المنتخبات المشاركة للتدريبات الرسمية، بجانب الاجتماعين الفني والتحكيمي، وإجراء مراسم القرعة، لتبدأ المنافسات الرسمية في 24 من الشهر ذاته.