نادي الذيد يوزع 4000 قطعة ملابس ضمن مبادرات «عام التسامح»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قامت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد الثقافي الرياضي، بتوزيع 4000 قطعة ملابس على المستهدفين من أبناء المجتمع، خصوصاً الأيتام منهم، حيث تم توزيعها على الأماكن المختلفة من إمارة الشارقة، في إطار مبادرات «عام التسامح».

وتم توزيع الدفعة الأولى في مدينة الذيد، حيث تم تخصيص 1500 قطعة، بينما تم توزيع الدفعة الثانية في مدينة الشارقة بإجمالي 2500 قطعة ملابس شملت الطلبة والطالبات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم محمد بن هويدن الكتبي، أن هذه المبادرة تعدّ أحد البرامج التي أطلقها النادي، في إطار مشروعاته لـ«عام التسامح»، وتستهدف العديد من القيم الإنسانية والمجتمعية الموجهة لمصلحة المجتمع.