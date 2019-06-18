صحيفة سعودية: «عموري» يرغب في الاستمرار مع الهلال

المصدر: العين - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة نادي الهلال اقتربت من الاتفاق مع عمر عبدالرحمن «عموري» على البقاء في النادي، وذلك من خلال التحركات القوية خلال اليومين السابقين، مشيرة إلى أن اللاعب أخبر مقربين منه برغبته في الاستمرار مع الفريق السعودي.

وقالت الصحيفة أمس، إن عدداً من النافذين الهلاليين تحدثوا مع «عموري» وطالبوه بالتريث حتى تنصيب رئيس الهلال المقبل، من أجل تجديد عقده بشكل رسمي، وإن اللاعب أبدى رغبته في البقاء لإكمال التجربة التي أوقفتها الإصابة الموسم الماضي.

وينتهي عقد «عموري» مع الفريق السعودي مطلع شهر أغسطس المقبل، في وقت يواصل فيه اللاعب حالياً برنامجه العلاجي للتعافي من آثار العملية الجراحية التي خضع لها بعد إصابة في الرباط الصليبي، بينما يسعى مسؤولو نادي العين إلى عودة اللاعب لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.