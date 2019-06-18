المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

بافيز

رفض نادي كولو كولو التشيلي، عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد مع اللاعب التشيلي إستيبان بافيز بداية من الموسم المقبل، حسب ما ذكرت صحيفة «ريد غول» التشيلية، مشيرة إلى أن النادي يرفض مبدأ الإعارة، ويفضل بيع اللاعب.

مكتب

تدرس جهة رياضية تخصيص مكتب خاص بالصحافيين الذين يغطون أنشطتها، بعدما ظلوا طوال الفترة الماضية دون أي مكتب خاص بهم يمارسون من خلاله عملهم عند وجودهم في هذه الجهة الرياضية المعنية.

اجتماع

عقد اتحاد لعبة جماعية اجتماعاً مصغراً ناقش خلاله المشكلات المالية التي تواجهه حتى لا تتفاقم، خصوصاً أنه مقبل على تحديات كبيرة ما يتطلب منه توفير المال المطلوب تفادياً للفشل في تنفيذ برامجه المعلنة.