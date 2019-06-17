صحيفة سعودية تكشف رغبة "عموري" في الاستمرار مع الهلال

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن إدارة نادي الهلال اقتربت من قطع الطريق على عدد من الأندية في ضم الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" وذلك من خلال التحركات القوية خلال اليومين السابقين، وأن اللاعب أخبر مقربين منه برغبته في الاستمرار مع الفريق السعودي.

وذكرت الصحيفة اليوم، أن عدداً من النافذين الهلاليين تحدثوا مع "عموري" وطالبوه بالتريث حتى تنصيب رئيس الهلال المقبل، من أجل تجديد عقده بشكل رسمي وأن اللاعب أسر للمقربين منه برغبته في البقاء لإكمال التجربة التي أوقفتها الإصابة الموسم الماضي.

وينتهي عقد "عموري" مع الفريق السعودي مطلع شهر أغسطس المقبل في وقت يواصل فيه اللاعب حالياً برنامجه العلاجي للتعافي من أثار العملية الجراحية التي خضع لها بعد إصابة في الرباط الصليبي، بينما يسعى مسؤولو نادي العين في عودة اللاعب لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وكان نادي العين لكرة القدم حدّد يوم السادس من يوليو المقبل موعداً لانطلاقة التحضير للموسم الجديد بالفحوص الطبية والتدريبات الجماعية، على أن تغادر بعدها بعثة الفريق إلى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 13 أغسطس.

ولم يتحدد حتى الآن إذا كان اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن ضمن قائمة الفريق التي سترافق الزعيم للنمسا بانتظار وصول المفاوضات معه للنهاية السعيدة، ما يفرض شكوكاً حول التحاقه بمعسكر الفريق، خصوصاً أن الهلال السعودي أخطر جميع لاعبيه بما فيهم عموري بموعد الانتظام في التدريبات الجماعية في 28 من الشهر الجاري.

وقال مصدر مطلع في نادي العين لـ"الإمارات اليوم" أن عموري الذي يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي يظل ابن نادي العين، وتابع "عموري في داره، ينتظر وننتظر قراره".