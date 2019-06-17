الهولندي يورجن ستريبل مدرباً للجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة عن تعاقدها الرسمي مع الهولندي يورجن ستريبل، خلفاً لمواطنه داميان هيرتوج. وسيتسلم ستريبل (49 عاماً) مهامه رسمياً مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي يبدأها الفريق بتجمع داخلي لأيام عدة في العاصمة أبوظبي قبل التوجه إلى مدينة فاخينينخين الهولندية يوم 20 يوليو المقبل، لبدء المعسكر التدريبي الذي يمتد لثلاثة أسابيع.

وسبق لستريبل أن لعب لأندية هيلموند سبورت وتيلستار في الدوري الهولندي، قبل توليه تدريب فريقي فيليم وهيرنفين الهولنديين بعد اعتزاله في عام 2005.

وقال عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم المدير التنفيذي عايض مبخوت في تصريحات صحافية إن «يورجن ستريبل يتمتع بكل المؤهلات التي تجعله قادراً على قيادة الفريق فنياً في الفترة المقبلة، ونحن واثقون بقدرته على مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب».