الجزائري مزيان يودع جماهير اتحاد العاصمة برسالة مؤثرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين الجديد، الجزائري عبدالرحمن مزيان، في رسالة مؤثرة لجماهير فريقه السابق اتحاد العاصمة الجزائري، إنه لم يكن سهلاً بالنسبة له الرحيل عن صفوف الفريق الذي أصبح بفضله لاعباً محترفاً، وانضم للمنتخب الوطني الجزائري، مؤكداً أنه لن ينسى كل الأيام التي قضاها في صفوف الفريق، خصوصاً تحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي.

وقال مزيان في رسالة عبر حسابه في «إنستغرام»: «أود أن أشكر كل عائلة اتحاد العاصمة على تحقيقنا بطولة هذا الموسم، التي لم تكن سهلة، خصوصاً مع كل المشكلات التي مر بها الفريق، فمن دون وقفة الأنصار وتضافر جهود كل اللاعبين لما كان هذا ممكناً، وكما تعلمون لقد قررت مغادرة فريق القلب، الفريق الذي قضيت فيه سنوات رائعة اختتمت بتتويجي باللقب الثامن في تاريخ النادي، الفريق الذي بفضله أصبحت لاعباً دولياً، وحققت حلمي باللعب للمنتخب الوطني».

وأضاف: «يشرفني أن أخبركم بانضمامي رسمياً لفريق العين الإماراتي، وهذا من أجل خوض تجربة جديدة في مشواري الكروي وتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الفريق على المستويين المحلي والقاري، وأشكر ادارة نادي العين على الثقة الموضوعة في شخصي، وسأكون عند حسن تطلعات الزعيم.»