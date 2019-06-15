المصدر: العين - الإمارات اليوم

صفقة

ينتظر أن يعلن أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي لكرة القدم أولى صفقاته الجديدة خلال الساعات المقبلة بضم أحد اللاعبين المواطنين إلى صفوفه، بعدما ضرب طوقاً من السرية على تحركاته ومفاوضاته خلال الأيام الماضية.

قرعة

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثاني من يوليو المقبل موعداً لسحب قرعة الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، التي يشارك فيها فريق الوحدة ممثلاً وحيداً للدولة، بعد خروج العين والوصل من مرحلة المجموعات، والنصر من التمهيدي.

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الوصل اقترب من التعاقد مع المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة السلة، البوسني زوران زابوفيتش، لقيادة الفريق الأول لسلة الإمبراطور في الموسم المقبل.