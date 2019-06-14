المنتخب يحافظ على مركزه الـ 67 عالميا

المصدر: منصور السندي- دبي

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه الـ 67 عالميا برصيد 1360 نقطة وحل في المركز السادس على مستوى آسيا في اعقاب التصنيف الأخير للمنتخبات العالمية لشهر يونيو الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف العالمي للمنتخبات برصيد 1746 نقطة.

وخاض المنتخب مباراتين وديتين مارس الماضي الأولى أمام نظيره المنتخب السعودي وفاز فيها 2-1 والثانية أمام المنتخب السوري وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 اعتبارا من الشهر المقبل من خلال معسكر خارجي سيقام بمدينة سالزبورغ النمساوية بعدما أعلن مدرب المنتخب الهولندي بيرت فان مارفيك قائمة جديدة ضمت 27 لاعبا باستثناء لاعبي الوحدة نظرا لإرتباطهم مع فريقهم بدوري أبطال آسيا للأندية.