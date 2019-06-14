600 ألف دولار تقرّب التشيلي بافيز من دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

تلقى نادي كولو كولو التشيلي عرضاً رسمياً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد مع اللاعب التشيلي إستيبان بافيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب ما ذكرت وسائل الاعلام التشيلية.

وأوضحت صحيفة «بيو بيو تشيلي» أن أحد أندية دوري الخليج العربي، عرض 600 ألف دولار على نادي كولو كولو، للتعاقد مع إستيبان بافيز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لافتة إلى وجود عروض أخرى لضم اللاعب الدولي من البرازيل والمكسيك. وأضافت: «النادي الإماراتي يستعجل حسم الصفقة قبل انتهاء بطولة كوبا أميركا التي تنطلق غداً في البرازيل، خصوصاً أن بافيز ضمن قائمة منتخب تشيلي في البطولة، وقد يرتفع سعره أو تصبح مهمة التعاقد معه صعبة».

ويلعب إستيبان بافيز، البالغ من العمر 29 عاماً، في خط الوسط، إذ نشأ في نادي كولو كولو ولعب للعديد من الأندية التشيلية على سبيل الإعارة، وهي رينجرز وسان ماركوس ويونيون تيموكو، بينما خاض تجربة في الدوري البرازيلي مع نادي أتلتيكو بارانينسي، قبل أن يعود إلى كولو كولو في الموسم الحالي، إذ شارك في 16 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف، وصنع مثلها وحصل على خمسة إنذارات، في المقابل خاض بافيز خمس مباريات فقط مع منتخب تشيلي منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2014.